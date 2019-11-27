وزير الدفاع الإسرائيلي: أوقفنا تسليم جثامين منفذي العمليات الفلسطينيين إلى ذويهم

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد ​نفتالي بينيت​ أمرا يقضي بوقف تسليم جثامين منفذي العمليات ​الفلسطينيين​ إلى ذويهم. وذكر مكتب وزير الدفاع أن "بينيت أوعز للجيش والدوائر الأمنية بالاستعداد لتغيير ​سياسة​ ​تل أبيب​ في هذا الشأن، والذي سيتمثل بوقف تسليم جثامين منفذي العمليات إلى عوائلهم بغض النظر عن انتمائهم الفصائلي وطبيعة الهجمات التي نفذوها أو حاولوا تنفيذها"، مشيراً إلى أنه "سينظر في ​حالات​ استثنائية حينما تعود الجثامين لقاصرين"، لافتاً إلى أن "هذه الخطوة جاءت بغية منع تنظيم مراسم تشييع شعبية لمنفذي العمليات".

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