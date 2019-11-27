ظريف: نلتقي مع جميع الفصائل الافغانية للتباحث حول السلام

لفت وزير الخارجية ال​ايران​ي، ​محمد جواد ظريف​ إلى أنه "يلتقي مع جميع الفصائل الافغانية من أجل العمل في سبيل ارساء ​السلام​ ب​افغانستان​ بهدف العمل من أجل ارساء السلام كما ان وفد ​طالبان​ زار ​طهران​ لهذا الهدف"، مؤكداً "استعداد ايران للمساعدة في ارساء الحوار وتعزيزه بين الفصائل الأفغانية بمشاركة ​الحكومة​ وجميع القوى السياسية المؤثرة".

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