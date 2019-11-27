بزي: بري طالب باعادة أموال البنوك التي أرسلت للخارج والمقدرة بمليارات الدولارات

نقل النائب عن كتلة التنمية والتحرير علي بزي عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، تأكيده "على ضرورة ان لا يفقد اللبنانيين الامل بقيام بلدهم وان عمل اللجان النيابية انطلق اليوم وهي مدعوة لإنجاز ما على جدول أعمالها من قوانين ومشاريع تجاري مطالب الناس وخاصة موازنة 2020. مستغرباً "عدم قيام الحكومة المستقيلة بواجباتها، وسأل ألآ تفرض الضرورات ان تعقد الحكومة اجتماعاً؟"
واشار بزي الى ان "رئيس المجلس دعا لضرورة العودة الى المؤسسات واولها الحكومة بأسرع وقت وطالب ايضا بعودة اموال البنوك التي ارسلت للخارج الى لبنان والمقدرة بمليارات الدولارات".
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