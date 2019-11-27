عربيد التقى سفير الاتحاد الأوروبي وبحث معه مخاطر الوضع الاقتصادي

التقى رئيس ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ ​شارل عربيد​ سفير ​الاتحاد الأوروبي​ في ​لبنان​ ​رالف طراف​ وبحث معه في مخاطر ​الوضع الاقتصادي​ الراهن و تداعياته الاجتماعية والدور المساعد الذي يمكن للاتحاد الاوروبي ان يلعبه.



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