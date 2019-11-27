مواطن دخل احد المصارف ببيروت وطالب بفرض ضرائب عليها

دخل احد الاشخاص الى احد فروع بنك البحر المتوسط في ​بيروت​، واكد في بيان اذاعه من داخل المصرف ان "بنك البحر المتوسط راكم ثروات بمليارات الدولارات مستفيدا من الدين العام". وطالب بفرض ضرائب على ​المصارف​ واعادة هيكلة الدين العام ومصادرة الارباح التي حققتها نتيجة الهندسات المالية.

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