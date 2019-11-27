عز الدين: لا نستطيع أن نسلّم زمام أمور البلد وإدارته إلى حكومة تكنوقراط

أكد عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​حسن عز الدين​ أننا نؤمن بالناس ووجعهم وألمهم وبصرختهم وحقهم ، لكن لا بد من التنويه فعند وجود أي حدث فإن الأميركي ومن معه سواء في الداخل أو الخارج بالتأكيد سيعمل على توظيف هذا الحدث لتحقيق مآربه وأهدافه ومصالحه.

وأشار عز الدين الى أن الدخول الأميركي على الساحة ال​لبنان​ية وفرض إملاءاته وشروطه التي يريدها والتي تقاطعت مع بعض القوى السياسية في الداخل اخذت الامور بإتجاهات مختلفة.

ورأى ان "​الأزمة​ الإقتصادية تزداد تعقيداً وسوءا، وبالتالي مسؤولية هذه الأزمة وإيصال اللبنانيين إلى حالة الفراغ الدستوري والتشريعي يتحمّلها الأميركي الذي يريد تحقيق كافة مصالحه". وشدد على انه "نحن رفضنا هذا الإنصياع لأن هذا تدخل في الشأن اللبناني وفرض إملاءات على السيادة اللبنانية هو أمرٌ مرفوض".

وأكد انه " نريد ​حكومة​ ونستطيع بالتفاهم مع القوى الأخرى أن نشكل حكومة يرضاها ​الشعب اللبناني​ لكننا لا نستطيع أن نسلّم زمام أمور البلد وإدارته إلى ​حكومة تكنوقراط​ لا خبرة لهم في الموضوع السياسي وما يحيط لبنان من تعقيدات على المستوى السياسي