لفتت مصادر نيابية لقناة "الجديد" إلى أن "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ فصل خلال لقاء الاربعاء كل المسار الحكومي بعد استقالة رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ والالوية كانت له ولكن شروطه كانت تعجيزية لذلك تم الانتقال إلى أسماء أخرى تحظى بموافقة الاخير"، مشيرةً إلى أن "بري أكد ان الاتفاق على اسم الوزير السابق ​بهيج طبارة​ لتكليفه ل​تشكيل الحكومة​ كان في خواتيمه ومنتهي نوعا ما إلا ان الحريري غير التزامه في الدقائق القليلة قبل ​الاعلان​ عن اعتذراه ولم يغطيه سنيا من خلال الحصول على الدعم السني المتفق عليه معه".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر نيابية للجديد: بري أكد أن الاتفاق على اسم طبارة كان نهائيا ولكن الحريري غير رأيه في الدقائق الاخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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