الجميل: تأخر تشكيل الحكومة مسؤولية رئيس الجمهورية ميشال عون

اعتبر رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​ أن "ما جرى يوم أمس كان مخططا له"، مشيراً إلى أن "تأخر ​تشكيل الحكومة​ مسؤولية ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​"، مستغرباً "تصريحات الرئيس عون وأنصاره وأنصار "​حزب الله​" وحركة "امل" من يفتعلون المشاكل".

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