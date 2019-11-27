فضل الله اتصل بعائلة شلهوب والجندي معزياً

اتّصل ​السيد علي فضل الله​ معزياً عائلة الشهيدين حسين شلهوب وسناء الجندي اللذين قضيا بالحادث على أوتوستراد ​الجية​، مؤكداً رفضه أسلوب ​قطع الطرقات​ وكلّ الأساليب الاعتراضية التي تؤدي إلى الأضرار بحياة الناس وتعرّض سلامة البلد وأمنه وسلمه الأهلي للاهتزاز.

وشدّد فضل الله على أن يتحمّل الجميع مسؤولياتهم في حفظ أمن الناس وحماية البلد، متمنياً أن تمر هذه ​الأزمة​ سريعاً، بعيداً عن الفتن والانقسامات التي لا تخدم إلا أعداء ​لبنان​.

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