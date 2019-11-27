دعموش: أهداف الإدارة الاميركية ليست في مصلحة لبنان

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش ان "الضغط بقطع الطرقات وتعميم الفوضى من اجل تحقيق غايات سياسية و فرض واقع سياسي جديد في لبنان هو لعبة خطيرة وغير مجدية، ولن تدفع الافرقاء الحريصين على السيادة والاستقرار في البلد للإذعان لما تريده الولايات المتحدة الاميركية على الصعيد الحكومي"، معتبرا أن "أهداف الإدارة الاميركية وأولوياتها السياسية في لبنان باتت واضحة ومكشوفة وهي ليست في مصلحة لبنان، ولا تلامس شيئا من أوجاع الناس ومما يعاني منه الشعب اللبناني على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي".
وفي كلمة له خلال احتفال تابيني راى دعموش ان "الاعتداء الذي أودى بحياة الشهيدين حسين شلهوب وسناء الجندي على طريق الجية، هو اعتداء على كل مواطن لبناني له الحق في حرية التنقل، وهو تهديد للاستقرار وللسلم الأهلي، ويتحمل مسؤوليته كل من يدفع بقطاع الطرق من الاحزاب والجهات السياسية لممارسة الاذلال والارهاب بحق الناس أثناء تنقلهم على الطرقات".
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