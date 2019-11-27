دعموش: أهداف الإدارة الاميركية ليست في مصلحة لبنان

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في ​حزب الله​ الشيخ علي دعموش ان "الضغط ب​قطع الطرقات​ وتعميم الفوضى من اجل تحقيق غايات سياسية و فرض واقع سياسي جديد في ​لبنان​ هو لعبة خطيرة وغير مجدية، ولن تدفع الافرقاء الحريصين على السيادة والاستقرار في البلد للإذعان لما تريده ​الولايات المتحدة الاميركية​ على الصعيد الحكومي"، معتبرا أن "أهداف الإدارة الاميركية وأولوياتها السياسية في لبنان باتت واضحة ومكشوفة وهي ليست في مصلحة لبنان، ولا تلامس شيئا من أوجاع الناس ومما يعاني منه ​الشعب اللبناني​ على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي".



وفي كلمة له خلال احتفال تابيني راى دعموش ان "الاعتداء الذي أودى بحياة الشهيدين حسين شلهوب وسناء الجندي على ​طريق الجية​، هو اعتداء على كل مواطن لبناني له الحق في حرية التنقل، وهو تهديد للاستقرار وللسلم الأهلي، ويتحمل مسؤوليته كل من يدفع بقطاع الطرق من الاحزاب والجهات السياسية لممارسة الاذلال و​الارهاب​ بحق الناس أثناء تنقلهم على الطرقات".