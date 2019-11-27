ريا الحسن: البلد ع مفترق طرق

اعتبرت وزيرة الداخلية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ريا الحسن​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان"البلد ع مفترق طرق" طالبةً "الالهام للجميع، مسؤولين ومواطنين، على اختيار وسلوك الطريق الصح، لكي تتم مواجهة الصعوبات وايصال البلد الى بر الأمان".

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