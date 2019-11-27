الشيخ حسن اتصل بالخطيب معزيا بشلهوب والجندي

اجرى شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​، اتصالاً هاتفياً بنائب رئيس ​المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​علي الخطيب​، مقدّماً التعزية بالضحيتين حسين شلهوب وسناء الجندي اللذين قضيا في ​حادث سير​ على ​طريق الجية​، وتم "التشديد في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها ​لبنان​ في الاعتماد على لغة العقل وحدها لصون البلاد من كل الأخطار المحدقة بها ومنح اللبنانيين بارقة أمل بمستقبل أفضل رغم كل الظروف الصعبة التي نعيشها هذه الأيام".



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