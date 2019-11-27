مندوبية “التامك” ترحل أربعة من معتقلي “حراك الريف” من فاس إلى كرسيف

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها قامت، اليوم الأربعاء، بترحيل السجناء (و.ب) و(ح.م) و(ز.أ) و(س.إ)، المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، من السجن المحلي رأس الماء بفاس إلى السجن المحلي بكرسيف.

وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ بهذا الخصوص، أن عملية الترحيل هاته تأتي في إطار “تقريب هؤلاء السجناء من أسرهم وحفاظا على روابطهم العائلية والاجتماعية”.

وذكر البلاغ بأن المعنيين بالأمر سبق أن تقدموا بتاريخ 25 نونبر 2019 بإشعارات بفك الإضراب عن الطعام الذي دخلوا فيه بتاريخ 19 نونبر 2019.

كما ستقوم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حسب المصدر ذاته، بترحيل السجينين (إ.ش) و(ص.ط) إلى مؤسستين سجنيتين قريبتين من أسرتيهما، وذلك بناء على طلبهما.