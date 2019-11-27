الرجاء يطرح قميصا خاصا بـ”الريمونتادا”.. فارس عوض متهكما: “نتفاهم بعدين على النسبة”

طرح فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، قميصا خاصا بمباراته الأخيرة التي جمعته بالوداد الرياضي، السبت الماضي، برسم إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويتضمن القميص كلمة “ريمونتادا” في إشارة إلى العودة التاريخية للفريق أمام الوداد، بالإضافة إلى تضمنه نصا مقتبسا من كلام المعلق الإماراتي فارس عوض، الذي علق على المواجهة.

وتفاعل فارس عوض مع إصدار الرجاء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مغردا: “الأحداث لا تنتهي بنهاية الديربي بل تبدأ.. الرجاء يطرح قميصا خاصا بالريمونتادا يتضمن كلمات التعليق على هدف الريمونتادا”.

وأضاف المعلق الإماراتي متهكما: “شكرا لرجاء الشعب ونتفاهم بعدين على النسبة”، كما شكر عوض جماهير الرجاء والوداد على رسائل التنويه والشكر التي توصل بها من طرفهم، خلال وصفه لمباراة الفريقين.

يذكر أن المواجهة انتهت بالتعادل الإيجابي أربعة أهداف في كل شبكة، وهو التعادل الذي منح الرجاء بطاقة العبور إلى ربع النهائي، مستفيدا من تعادله في لقاء الذهاب بهدف لمثله، حيث كان هو الطرف المستضيف.