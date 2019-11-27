مواجهة بنشماش وكودار في المحكمة تصل إلى نهايتها والمحكمة تحدد يوم النطق بالحكم

تسدل محكمة الاستئناف في الرباط، يوم الأربعاء المقبل، الستار على المواجهة القضائية بين حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وسمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب.

المحكمة قررت في جلستها، اليوم الأربعاء، إدخال القضية، التي يسعى من ورائها بنشماش إلى إبطال انتخاب كودار رئيسا للجنة التحضيرية، إلى المداولة، على أن يصدر القرار في جلسة الرابع من شهر دجنبر المقبل.

ولدى قادة تيار “المستقبل” آمال كبيرة في القرار، الذي سيصدر عن محكمة الاستئناف، لا سيما أن دفاع كودار تمسك طوال الجلسات الماضية، بتسريع وتيرة النظر في القضية كي يصدر حكما، قبل منتصف شهر دجنبر المقبل، إذ من المقرر لديهم عقد مؤتمر للحزب بعد ذلك.

المحكمة الابتدائية كانت قد قضت بإبطال انتخاب كودار رئيسا للجنة التحضيرية، لكنه استأنف الحكم، معززا دفاعه بكل من النقيب محمد الشهبي، والمحامي إبراهيم الراشدي، وهما محاميان بارزان في هيأة الدارالبيضاء.

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وبدأت المشاكل في حزب الأصالة والمعاصرة، شهر ماي الماضي، عندما رفض بنشماش الاعتراف بنتائج انتخاب هياكل اللجنة التحضيرية، بعدما آلت إلى خصومه من وجوه تيار “المستقبل”.

ومنذ ذلك الحين، تدهورت الأوضاع سريعا داخل الحزب، ووصلت إلى ردهات المحاكم. وتسبب الحكم الابتدائي في تأجيل مؤتمر، كان يجري التحضير له من لدن تيار “المستقبل” في شتنبر الماضي، وقد وضع تاريخا جديدا في منتصف شهر دجنبر المقبل.

وإذا صدر قرار عن محكمة الاستئناف لصالح كودار، فإن التحضيرات لعقد المؤتمر ستمضي قدما.