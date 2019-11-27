بفاس.. إشهار السلاح لتوقيف شخصين عرضا حياة المواطنين والشرطة للخطر

اضطر مقدم شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس، صباح اليوم الأربعاء، لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يلجأ لاستخدامه، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخصين كانا في حالة تخدير واندفاع قوية، وعرضا حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر دورية الشرطة كانت قد تدخلت بناء على إشعار من قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن فاس، حول تعرض ضحية لاعتداء بواسطة السلاح الأبيض بحي صهريج من قبل المشتبه فيهما.

وواجه أحد الشخصين، عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض عبارة عن فأس، مما استدعى إشهار السلاح الوظيفي بشكل مكن من ضبطه وتحييد الخطر الناتج عنه، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث الميدانية من أجل توقيف شريكه بعد أن تم تحديد هويته.