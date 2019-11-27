يبذل جهودا كبيرة لتأهيل قائده لمباراة الرجاء.. الترجي يستعيد خدمات لاعبه الجزائري

يواصل فريق الترجي الرياضي التونسي، استعداداته للمباراة المرتقبة التي سيحل فيها ضيفا على الرجاء الرياضي السبت المقبل، برسم أولى جولات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

واستعاد الفريق التونسي خدمات لاعبه الجزائري بلال بن ساحة، الذي تماثل للشفاء وانخرط في التداريب الجماعية لفريقه بعد عودته من الإصابىطة العضلية التي غيبته عن بطل تونس في الفترة الأخيرة.

وعلاقة باللاعبين المصابين، يبذل الجهاز الطبي للترجي جهود كبيرة من أجل تأهيل قائد الفريق خليل شمام لمباراة الرجاء، بعد تعرضه للإصابة في لقاء فريقه أمام الملعب التونسي، في البطولة التونسية، مما فرض عليه الغياب عن مباراة أولمبيك آسفي السبت الماضي، لحساب إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وترحل بعثة الفريق التونسي إلى المغرب غدا الخميس، أي قبل يومين على موعد المواجهة التي ستجمعه بالنسور الخضر، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.

يذكر أن مجموعة الرجاء تضم إلى جانب الترجي، كلا من شبيبة القبائل الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي، هذا الأخير سيحل ضيفا الجمعة القادم، على الشبيبة في افتتاح مباريات المجموعة.