شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية تجدد قصفها على مواقع القوات المشتركة في الفازة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 جددت مليشيات الحوثي الموالية لإيران إنتهاكاتها اليومية بإستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية، إن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 14.5 والأسلحة من عيار 12.7 على مواقع متفرقة للقوات المشتركة في المنطقة بشكل مكثف. Advertisements وأشارت المصادر أن عناصر المليشيات اطلقت النار على مواقع أخرى من سلاح معدل البيكا وبالأسلحة القناصة في ساعات المغرب مستهدفة جنود القوات المشتركة. وتواصل مليشيات الحوثي الإجرامية عمليات إستهداف وقصف مواقع القوات المشتركة في مختلف مناطق محافظة الحديدة في تصعيد خطير للهدنة الأممية التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثية تجدد قصفها على مواقع القوات المشتركة في الفازة جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.