شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة التحالف تكرم أفراد الشرطة العسكرية الذين أسقطوا طائرة مفخخة بالمخا والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 كرمت قيادة التحالف العربي أفراد الشرطة العسكرية الذين أسقطوا طائرة مفخخة حوثية استهدفت مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة المخا غرب محافظة تعز بالساحل الغربي.

Advertisements وأثنت قيادة التحالف العربي على يقظة جنود الشرطة العسكرية وأشادت بدورها في حفظ الأمن والإستقرار في الساحل الغربي ومحاربة التهريب بكافة أشكاله وصوره. وكانت الشرطة العسكرية بقيادة العقيد بسام الحرق قد تمكنت منذ ثلاثة أيام من إسقاط طائرة مفخخة حوثية ضمن عدد من الطائرات المفخخة التي تعاملت معها مضادات التحالف العربي، وكانت موجهة لإستهداف مقر إقامة لجنة الإنتشار وإحداها موجهة لإستهداف مستشفى أطباء بلا حدود والمباني السكنية المكتضة بالمدنيين في مدينة المخا.

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