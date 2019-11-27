شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تقصف القوات المشتركة في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 قصفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران مواقع القوات المشتركة في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية نهار اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن المليشيات شنت قصفا مدفعيا عنيفا تجاه مواقع القوات المشتركة مستخدمة قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وقذائف عيار 82 بشكل عنيف. Advertisements وأضافت المصادر قيام المليشيات بفتح نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة من عيار 12.7 وعيار 14.5 صوب مواقع القوات بشكل مكثف. وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها وانتهاكات اليومية للهدنة الأممية وعملية وقف إطلاق النار بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في مختلف مناطق محافظة الحديدة.

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