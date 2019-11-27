شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الـ 34.. المظاهرات الاحتجاجية تتواصل في العراق والان نبدء بالتفاصيل

تتواصل الاضطرابات الأمنية في العراق اليوم الأربعاء على خلفية المظاهرات الاحتجاجية في بغداد وتسع محافظات لليوم الـ 34 على التوالي وسط انتشار كبير لقوات مكافحة الشغب.

وقال شهود عيان إن محافظات البصرة والناصرية والمثنى والديوانية وكربلاء والنجف وبابل وساحتي التظاهر في بغداد شهدت الليلة الماضية انتشارا كبيرا لقوات مكافحة الشغب على خلفية الاضطرابات الأمنية وقطع الطرق والشوارع والجسور وشل الحركة بشكل شبه كامل وإغلاق الطرق بالإطارات مع المحافظات المجاورة.

وأوضح الشهود أن حالة الاستقرار الأمني عادت بعد ليلة صاخبة شهدت مصادمات بين القوات العراقية والمتظاهرين حيث استخدمت القوات الأمنية الغازات المسيلة للدموع حتى منتصف الليلة الماضية لتفريق المتظاهرين حيث أصيب نحو 40 متظاهرا بحالات اختناق لاستنشاقهم الغازات.

وتشهد ساحات التظاهر في بغداد حالة من الهدوء الحذر وخاصة في ساحة حافظ القاضي التي تشهد بشكل متقطع أعمال عنف بين القوات الأمنية والمتظاهرين، في حين يسود الاستقرار التام ساحتي التحرير والخلاني.