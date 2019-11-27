بالصور.. ابتسامة نصر اسود الرافدين تحت شمس الدوحة

رياضة 2019-11-27 | 13:25 957 مشاهدة خاض المنتخب الوطني، صباح اليوم الاربعاء، اول وحدة تدريبية بعد الفوز على منتخب قطر يوم امس في افتتاح بطولة خليجي 24، حيث احتضن ملعب الجامعة المران لمنتخبنا بتواجد جميع اللاعبين، ويستعد منتخبنا للقاء المهم امام منتخب الإمارات يوم الجمعة المقبل عند الساعة الخامسة والنصف عصرا في ملعب خليفة الدولي.



من جانبه، اعرب عريس ليلة امس، النجم محمد قاسم، عن سعادته بتسجيل هدفي الفوز في افتتاح خليجي 24، وقال: "من خلالكم ابعث رسالة الى جماهيرنا على صعيد متصل، قال رئيس بعثة منتخبنا، علي الاسدي: "اولا احب ان ابارك الى شعبنا الرياضي الكبير، والى الجماهير العراقية والى شبابنا الأبطال في ساحة العز والنصر بعد الفوز التاريخي على منتخب قطر يوم امس، وأملنا كبير في تحقيق نتائج ايجابية في المباريات المقبلة، طموحنا ليس فقط الفوز في الأدوار المقبلة بل الصعود الى منصات التتويج، وثقتنا كبيرة بلاعبينا وملاكنا التدريبي الذين اثبتوا للجميع انهم على قدر المسؤولية ".من جانبه، اعرب عريس ليلة امس، النجم محمد قاسم، عن سعادته بتسجيل هدفي الفوز في افتتاح خليجي 24، وقال: "من خلالكم ابعث رسالة الى جماهيرنا الرياضية بأن يتحلوا بالصبر وسنقدم لكم اجمل هدية، نعم المباراة كانت ليست سهلة، والمنتخب القطري من افضل المنتخبات في اسيا، لكننا بروح الشباب قدمنا مباراة تليق بسمعة الكرة العراقية بالرغم من اننا لم نخض انا واغلب زملائي اللاعبين، هكذا مباراة وبأجواء مشحونة، لكننا استطعنا من اثبات الجدارة في هذه المباراة". واضاف قاسم: "سنطوي صفحة الفوز، ونركز على مباراتنا المقبلة امام المنتخب الاماراتي يوم الجمعة المقبل والتي سنحدد من خلالها صدارة المجموعة".

المحرر: محمد خليل

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