بالفيديو: وزارة النفط تكرّم أهالي الشهداء...

أكثر من أربعمائة عائلة من ذوي الشهداء تم تكريمهم من قبل وزارة النفط تقديرا منها للدور الذي قاموا به من تضحيات خلال حقبة داعش الارهابي. شمل هذا التكريم جميع القطعات العسكرية والفرق الامنية التي شاركت بعمليات التحرير.



ولا ينتظر ذوو الشهداء فقط الرعاية الحكومية الواجبة لهم، فآلاف الجرحى والمصابين يعانون من الاهمال وما يزال الكثير منهم ينتظر فرصة للعلاج خارج العراق في ظل ضعف أداء المؤسسات الصحية. مليونا دينار عراقي، هو المبلغ الذي قدمته الوزارة لذوي الشهداء وسط دعوات للوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى، ومنظمات المجتمع المدني لمساندة وتقديم الدعم المطلوب لمن قام بتلبية نداء الجهاد الكفائي آنذاك.ولا ينتظر ذوو الشهداء فقط الرعاية الحكومية الواجبة لهم، فآلاف الجرحى والمصابين يعانون من الاهمال وما يزال الكثير منهم ينتظر فرصة للعلاج خارج العراق في ظل ضعف أداء المؤسسات الصحية. يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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