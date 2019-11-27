إحباط عملية تهريب مخدّرات بـ121 مليون دولار! (صور)

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد ضبطت السلطات المختصّة غواصة محملة بـ 3 أطنان من الكوكايين بقيمة تصل إلى 121 مليون دولار بعد اعتراض الغواصة التي يبلغ طولها 65 قدمًا، والتي ضبطت حمولتها، يوم الأحد، في منطقة غاليسيا بشمال غرب إسبانيا.



وقال ناطق باسم الشرطة، إنّه جرى توقيف شخصين من حاملي جنسية الإكوادور كجزء من العملية فى بلدة كانغاس الساحلية قرب الحدود مع البرتغال، فيما يجري البحث عن إسباني له علاقة بالحادثة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه جرى تتبّع الغواصة أثناء إبحارها عبر المحيط الأطلسي من كولومبيا إلى أوروبا في رحلة بلغ طولها نحو 7.7 ألف كلم.

وربما تكون هذه أول مرة رحلة طويلة لغواصة تحمل مخدرات تقطع كل هذه المسافة عبر المحيط الأطلسي باتجاه القارة العجوز.

وأوضحت وسائل إعلام إسبانية أنّ الشرطة بذلت مجهوداً كبيراً في سحب الغواصة التي غرقت قبل شواطئ غاليسيا ذات الطبيعة الصخرية الوعرة، والتي يفضلها مهربو المخدرات لنقل بضائعهم من تلك المنطقة الفقيرة، إلى بقية أنحاء أوروبا.