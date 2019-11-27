إحباط عملية تهريب مخدّرات بـ121 مليون دولار! (صور)

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تمكنت السلطات الإسبانية من إحباط عملية تهريب مخدّرات ضخمة، اعتمدت أسلوباً فريداً من نوعه، في دلالة على التطوّر الهائل للعصابات الكبيرة في تطوير أساليب عملها.
وقال ناطق باسم الشرطة، إنّه جرى توقيف شخصين من حاملي جنسية الإكوادور كجزء من العملية فى بلدة كانغاس الساحلية قرب الحدود مع البرتغال، فيما يجري البحث عن إسباني له علاقة بالحادثة.
وربما تكون هذه أول مرة رحلة طويلة لغواصة تحمل مخدرات تقطع كل هذه المسافة عبر المحيط الأطلسي باتجاه القارة العجوز.
وأوضحت وسائل إعلام إسبانية أنّ الشرطة بذلت مجهوداً كبيراً في سحب الغواصة التي غرقت قبل شواطئ غاليسيا ذات الطبيعة الصخرية الوعرة، والتي يفضلها مهربو المخدرات لنقل بضائعهم من تلك المنطقة الفقيرة، إلى بقية أنحاء أوروبا.
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