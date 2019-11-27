بعد أن مضت على اغلاقه سنوات عدة، منفذ القائم الحدودي عاد مجددا وبعودته هذه استقبل المئات من الشاحنات التجارية بغية العمل والتبادل ما بين العراق وسوريا. وأكد قائد قوات حرس الحدود على اهمية افتتاح هذا المنفذ، فضلا عن تقديمه الحماية الكاملة له. افتتاح منفذ القائم سيسهم وبشكل كبير بانتعاش الاقتصاد ما بين البلدين، بعد ان راهنت بعض الجهات على عدم افتتاحه، لكن تضافر الجهود ما بين بغداد ودمشق هو ما حفز الجميع على اعادة العمل بالمنفذ من جديد. اعادة افتتاح منفذ القائم جاءت على خلفية دعوة رئيس الوزراء الى الاسراع في اعادة بنائه وافتتاحه لتأكيد استتباب الامن هناك. يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: منفذ القائم الحدودي يعاود العمل ويستقبل مئات الشاحنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.