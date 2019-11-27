وكيل اعماله: كاتانيتش وكادره بلا أموال منذ ثلاثة أشهر

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2019-11-27 | 12:18
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اكد بهروز دزهبود، وكيل اعمال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، سريتشكو كاتانيتش، أن موكله وكادره المساعد بلا أموال منذ ثلاثة اشهر.
وقال بهروز في حديث للسومرية نيوز، إن "كاتانيتش وكادره المساعد لم يتسلموا مستحقاتهم المالية منذ ثلاثة أشهر، موعد تجديد العقد مع الاتحاد العراقي لكرة القدم".
وأوضح بالقول، "لدينا ثقة كبيرة بالاتحاد العراقي لكرة القدم من اجل تأمين المبلغ، فهو أبلغنا بان ميزانية اللجنة الأولمبية، خالية من الأموال".
يذكر ان اتحاد الكرة، تعاقد مع كاتانيتش في أيلول 2018 لمدة ثلاث سنوات، حيث يتم تجديد العقد تلقائياً بعد اجتماع تقييمي يجمع الطرفين.
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