وكيل اعماله: كاتانيتش وكادره بلا أموال منذ ثلاثة أشهر

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد جدد تعاقده مع كاتانيتش لمدة عام واحد في الأول من أيلول الماضي.

وقال بهروز في حديث للسومرية نيوز، إن "كاتانيتش وكادره المساعد لم يتسلموا مستحقاتهم المالية منذ ثلاثة أشهر، موعد تجديد العقد مع الاتحاد العراقي لكرة القدم".



وأوضح بالقول، "لدينا ثقة كبيرة بالاتحاد العراقي لكرة القدم من اجل تأمين المبلغ، فهو أبلغنا بان ميزانية اللجنة الأولمبية، خالية من الأموال".

يذكر ان اتحاد الكرة، تعاقد مع كاتانيتش في أيلول 2018 لمدة ثلاث سنوات، حيث يتم تجديد العقد تلقائياً بعد اجتماع تقييمي يجمع الطرفين.