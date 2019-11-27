ترامب: الديمقراطيون فاسدون وإجراءات عزلي استهداف ممنهج

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الديمقراطيون فاسدون، مشيراً إلى أن إجراءات عزله التي يعكفون عليها في مجلس النواب تمثل استهدافا ممنهجا ردا على فضحه لنظام مزور.

وندد ترامب الذي كان يتحدث أمام حشد انتخابي مساء الثلاثاء في سانرايز شمالي ميامي بولاية فلوريدا (جنوب شرق)، بتدابير عزله التي من المنتظر أن توضع على منضدة اللجنة القضائية بالبرلمان، أوائل ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

كما هاجم الصحفيين مشيراً إلى أنهم "بين الناس الأكثر فساداً في العالم"، الأمر الذي دفع أنصاره للهتاف ضد الصحفيين الموجودين في الحفل بصرخات استهجان وإهانة.

وتعتبر فلوريدا هي إحدى الولايات الرئيسية بالنسبة للانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 الذي يُتوقع أن يفوز فيها بولاية ثانية. وقال ترامب "الفوز الساحق سيبدأ من هنا".

وفي حين أنه لا يكفّ عن التنديد بتدبير العزل بحقه ووصفه بأنه "خدعة" يقوم بها معارضوه، تطرق الرئيس إلى الموضوع بحسّ فكاهي نادر .

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وقبيل اجتماعه مع أنصاره في فلوريدا ، دعا الديمقراطيون الرئيس أو وكلاء الدفاع عنه إلى "المشاركة" في جلسة استماع في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول.

وستكون هذه الجلسة بمثابة افتتاح لمرحلة جديدة من التّحقيق في قضيّة عزل الرئيس، أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب المكلّفة صياغة الاتّهامات المحتملة التي قد تُوَجّه إلى الرئيس.



في المقابل، لا ينوي الديمقراطيون في واشنطن أخذ عطلة عيد الشكر بغية التسريع في جعل ترامب الرئيس الثالث الذي توجّه إليه التهم في الكونجرس.

وإذا تمّت الموافقة على عزل ترامب في مجلس النوّاب فإنّ مجلس الشيوخ حيث يحظى الجمهوريون بأغلبيّة طفيفة وسيكونوا مكلفين محاكمته، لن يصوّت على الأرجح لصالح العزل.

ورغم ذلك، لا يرغب ترامب الذي يتفاخر بأنه الرئيس الذي حقق أكبر انجازات في ولايته، أن يكتب التاريخ بهذه الطريقة.

والنواب الذين أجروا تحقيقاً من شأنه أن يحددّ ما إذا كان ترامب استغل سلطته عبر الضّغط على أوكرانيا للتحقيق بشأن منافسه السياسي المحتمل لانتخابات 2020 جو بايدن، سيسلمون تقريرهم إلى اللجنة القضائية بعد عيد الشكر.