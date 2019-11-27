قرقاش عن زيارة ولي العهد السعودي: أهلا بالشريك والحليف المحب

رحّب الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، بالزيارة التي يقوم بها، الأربعاء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي إلى أبوظبي.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "أهلا وسهلا بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في بلده الإمارات وبين إخوانه وأهله".

وأضاف: "أهلا بالشقيق والعضيد والشريك والحليف والمحب، أهلا بالذي يقود رؤية ملهمة طموحة بحجم بلده وثقلها.. أهلا بالسعودية في الإمارات".

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ويبدأ ولي العهد السعودي، اليوم، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تتناول العلاقات وأبرز المستجدات الإقليمية.

وتُعَد الزيارة الثانية خلال نحو عام؛ حيث زار الأمير محمد بن سلمان الإمارات يوم 22 نوفمبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وعقد آنذاك جلسة محادثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية "تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بعلاقات تاريخية ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، عززتها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، ويقوي روابطها إدراك قيادات البلدين لطبيعة المرحلة الحرجة التي تعيشها المنطقة والعالم.

وتعكس الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين أهمية الدور المشترك للجانبين في الحفاظ على أمن المنطقة وصون مكتسباتها، ورعاية مصالحها والدفاع عنها.