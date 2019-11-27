تقرير أممي: جوبا تجند قوات جديدة في مخالفة لاتفاق السلام

حذّرت الأمم المتحدة من أن حكومة جنوب السودان قامت بتجنيد قوة جديدة تضم آلاف الجنود بما يخالف شروط اتفاق السلام في البلاد.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن تقرير أعده خبراء أمميون أن جهاز الأمن الوطني في جوبا قام بتجنيد قوة قوامها 10 آلاف مقاتل في المعقل الرئيسي للرئيس سلفا كير ميارديت.



وأعرب خبراء الأمم المتحدة الذين يرصدون العقوبات المفروضة على جنوب السودان عن قلقهم إزاء التنفيذ البطيء للاتفاق الهش الذي تم توقيعه في سبتمبر/أيلول 2018 لإنهاء 5 سنوات من الحرب الأهلية أودت بحياة نحو 400 ألف شخص.

وأضاف التقرير أن حكومة جنوب السودان لم تُبدِ اهتماما كبيرا بالالتزام بروح الاتفاق بشأن الترتيبات الأمنية وغيرها؛ ما يعرض الاتفاق للخطر ويشكل "تهديدا فوريا" للسلام الهش في البلاد.

فيما لم يصدر تعقيب من حكومة جوبا على التقرير حتى الساعة 40: 11 ت.غ.

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وأعلنت واشنطن، الإثنين، استدعاء سفيرها لدى دولة جنوب السودان، توماس هوشيك، للتشاور وإعادة تقييم العلاقات، على خلفية إخفاق فرقاء جوبا في تشكيل الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية بحلول الموعد النهائي المحدد في 12 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قررت القمة الثلاثية، التي استضافتها العاصمة الأوغندية كمبالا، وحضرها رؤساء أوغندا يوري موسفيني، والجنوب سوداني سلفا كير ميارديت، ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إمهال الأطراف في جنوب السودان 100 يوم إضافي لتشكيل الحكومة الانتقالية.

وكان يفترض تشكيل حكومة وحدة وطنية في جنوب السودان مايو/أيار الماضي ثم تمديدها إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لكن القضايا العالقة المتمثلة في الترتيبات الأمنية، وعدد الولايات حالا دون توصل الأطراف إلى اتفاق لتشكيل الحكومة الانتقالية.

ووقّع الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار اتفاق سلام في سبتمبر/أيلول 2018 بعد سلسلة من الاتفاقات التي لم تنجح في إنهاء الصراع الأهلي، الذي أودى بحياة الآلاف.

وسبق أن قال مشار إنه لن يشارك في تكوين حكومة الوحدة الانتقالية قبل حسم ملف قضيتي الترتيبات الأمنية، وعدد وحدود الولايات.

وفي سبتمبر/أيلول العام الماضي وقّعت الحكومة والمعارضة اتفاقا لتنشيط عملية السلام.