دمشق: وفد تركيا يعطل اجتماعات اللجنة الدستورية بجنيف

قال وفد الحكومة السورية المشارك في اجتماعات اللجنة الدستورية بجنيف، الأربعاء، إن المشاركين من الجانب التركي هم المتسببون في تعطيل الجلسات.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر بوفد الحكومة المشارك بالاجتماعات أن الجانب التركي رفض مناقشة مبادئ أساسية كالاستقلال والسيادة ومكافحة الإرهاب وغاب عن الانخراط بالجلسات منذ يومين؛ ما تسبب في تعطيلها.

وأوضح أن هذه المبادئ تسمى "وطنية" التي لا يمكن أن يختلف عليها السوريون لكن وفد النظام التركي اختلف عليها ورفض نقاشها.

وأشار المصدر إلى أنه على مدى يومين لم ندخل إلى أي جلسة بسبب رفض وفد النظام التركي المبادئ الوطنية التي أراد وفدنا طرحها.

وتتواصل، اليوم، اجتماعات اليوم الثالث من ثاني جولات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، والتي تستمر 5 أيام تحت إشراف الأمم المتحدة، وسط مخاوف من استمرار الخلافات وفشلها.

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وكان الوسيط الأممي لسوريا جير بيدرسون قد قال، الجمعة الماضي: "إن المفاوضات السورية-السورية لوضع دستور جديد لم تتوصل بعد إلى إجماع حول المبادئ الدستورية".



وأكد بيدرسون أمام مجلس الأمن الدولي أنه "من المبكر للغاية قول إنه تم التوصل لاتفاق حول المبادئ الدستورية، كما لم يتم الاتفاق على أي من القضايا التي سيتم التعامل معها في النص الدستوري المستقبلي".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا وهي خطوة منتظرة منذ وقت طويل في إطار عملية السلام.

وترى المنظمة الدولية في اللجنة خطوة تالية ضمن جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب السورية المستمرة منذ 8 سنوات.

وتعثرت عملية تشكيل هذه اللجنة المتواصلة منذ أشهر، بسبب خلافات بين دمشق والأمم المتحدة حول تعيين بعض أعضائها.

وينص القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وانتقال سياسي في سوريا على تشكيل هذه اللجنة.

وتضم اللجنة 150 عضوا، يختار النظام 50 منهم والمعارضة تختار 50 آخرين، بينما يختار المبعوث الخاص للأمم المتحدة الـ50 الباقين.