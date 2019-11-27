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انفجار في مصنع كيميائي في ولاية تكساس الأميركية

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انفجار في مصنع كيميائي في ولاية تكساس الأميركية

وقع انفجار في وقت مبكر من الأربعاء في مصنع كيميائي في ولاية تكساس بجنوب الولايات المتحدة، متسببا باندفاع كتلة هائلة من اللهب في الجو، حسبما أعلنت فرق الإنقاذ.

وكتب رجال الإنقاذ على صفحتهم على فيسبوك "الرجاء أخذ العلم أن الجميع يجب أن يقوموا بإخلاء المنطقة في شعاع 800 متر حول مصنع +تي بي سي+ في بورت نيشيس".

 

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