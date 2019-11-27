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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نورالدين طويل: العلاقات السعودية الإماراتية شهدت طفرة كبيرة في عهد سلمان وبن زايد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
كتبت- أماني عزام
قال الشيخ نورالدين محمد طويل، إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي بدرانسي شمال باريس في فرنسا، إن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد للإمارات العربية المتحدة الاربعاء ٢٧ من نوفمبر تأتي لتكون هي الزيارة الثانية الرسمية له في بلده الثاني، لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في هذا العهد الميمون تشهد إنجازات ضربت الآفاق منها الدبلوماسية الناجحة بينها وبين الإمارات برئاسة الشيخ خليفة بن زايد.
وأشار "طويل"، في تصريح خاص، إلى أن هذه الزيارة تؤكد دور المملكة العربية السعودية في تعزيز علاقتها مع الإمارات كونهما تشاركان في تحرير اليمن من قبضة الحوثين وإعادة الشرعية فيها ، وكذلك في مواجهة التهديدات الإيرانية للمنطقة.
ولفت إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي بدرانسي شمال باريس في فرنسا، إلى أن العلاقة القوية بين البلدين تدعمها جهود مكثفة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد حفظهما الله .
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