عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فلسطين تندد بقرار إسرائيل بشأن احتجاز جثامين الشهداء

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

استنكرت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، قرار وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت بشأن احتجاز جثامين القتلى الفلسطينيين.

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وصرح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المنظمة قدري أبو بكر، في بيان صحفي اليوم، بأن قرار بينيت "تفوح منه الكراهية والتطرف ودليل آخر على أن إسرائيل كيان إرهابي يتلذذ باحتجاز الجثامين والانتقام من أسرهم".

وطالب أبو بكر بموقف دولي في مواجهة إسرائيل "التي تثبت يوما بعد آخر أنها كيان إرهابي يمعن في إجرامه تجاه فلسطين أرضا وشعبا، وسط تخاذل دولي واضح بالصمت والسكوت على انتهاكاته الصارخة".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن بينيت قرر عدم إعادة جثامين القتلى الفلسطينيين إلى عائلاتهم، بغض النظر عن الفصيل الذي ينتمون إليه، على أن يتم إحالة القرار قريبا للتصويت عليه في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر".