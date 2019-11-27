الزعتر: الشارع اللبناني نجح في ما فشل فيه السياسيون لسنوات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قال المحلل السياسي خالد الزعتر إن مشكلة لبنان ليست في من يرأس الحكومة اللبنانية الجديدة أو من يسعى لتشكيها، مشكلة لبنان الدولة أن الجميع متفقون على استمرارية حالة الانقسام.

Advertisements وأضاف بر حسابه على موقع تويتر: المشكلة الأخرى أن الحكومة الجديدة ستكون مثل غيرها مجرد حكومة شكلية في ظل وجود هيمنة حزب الله على الدولة اللبنانية. ولفت إلى أن الشارع اللبناني نجح فيما فشل فيه السياسيون لسنوات طويلة، وهو اجتماع كافة اللبنانيين تحت راية واحدة هي "علم لبنان" في الشارع اللبناني لا شيء فوق لبنان الدولة، أما بالنسبة للطبقة السياسية فإن لبنان الدولة هو آخر شيء قد يفكرون فيه، والمصلحة الشخصية فوق كل شيء.

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