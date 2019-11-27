عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هاشتاج #محمد_بن_سلمان_في_الامارات يتصدر تويتر

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

بمناسبة زيارة ولى عهد السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، لدولة الإمارات العربية المتحدة، تصدر هشتاج #محمد_بن_سلمان_في_الامارات تويتر الإمارات، وذلك احتفاء بزيارته الرسمية التى تعد الثانية خلال نحو عام.



ونشر رواد التواصل الإجتماعى على تويتر الإمارات لافتات وعبارات ترحيبية بالضيف كما تزينت شوارع العاصمة الإماراتية أبوظبي، بأعلام السعودية، في ترحيب شعبي واسع.

ورحب الإماراتيون بقدوم ولى العهد إلى بلادهم على طريقتهم الخاصة، وتزينت أبراج الإمارات بعلم المملكة العربية السعودية، ورحب الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الإمارات بـ السعودية، بزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي إلى أبوظبي.

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وقال في تغريدة عبر "تويتر": "غداً يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية الإماراتية، تتطلع دار زايد إلى زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل ترحيب واعتزاز".

وتابع: "أهلا ومرحبا يقولها كل بيت إماراتي ترحيبا بزيارته إلى بلده وأهله".