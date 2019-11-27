عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميركل: على ألمانيا تحمل المزيد من المسؤولية

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أهمية حلف شمال الأطلسي (الناتو) وضرورة أن تتولى بلادها المزيد من المسؤولية في الحلف.

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وقالت ميركل، اليوم الأربعاء، خلال جلسة نقاش في البرلمان الألماني (بوندستاج): "أوروبا ليس بإمكانها الدفاع عن نفسها بمفردها حاليا"، موضحة أنه من السليم لذلك أن تعمل ألمانيا المزيد من أجل الحلف وتتولى المزيد من المسؤولية.

وذكرت ميركل، أنه بالرغم من أن تركيا تعتبر شريكا صعبا في الحلف، يتعين أن تبقى في الناتو لأسباب جيوسياسية.

وأشارت ميركل، على تأسيس الناتو إلى أهمية الحلف في الحرب الباردة، واصفة الحلف بأنه "حصن" للحرية والسلام، مضيفة أن بلادها ملزمة بالعرفان "لأصدقائنا الأمريكان" على ذلك.

كما أكدت ميركل مساهمة الناتو في استقرار الأوضاع، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة التوصل إلى حلول سياسية.