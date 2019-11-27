عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير نيجيرى: قطر وتركيا تدعمان جماعة بوكو حرام

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

اتهم فيمى فانى كايودى، وزير الثقافة النيجيرى الأسبق، داعش والقاعدة وقطر وتركيا برعاية ودعم جماعة بوكو حرام الإرهابية في نيجيريا، وفقًا لما نشره موقع naijanews النيجري.



وتابع كايودي، أن تركيا هي المورد الرئيسي للأسلحة إلى بوكو حرام، وأضاف أن الإغلاق المؤقت للحدود الذي تم مؤخرا وغيرها من التدابير الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة، سوف يعالج التدفق غير المشروع للأسلحة إلى البلاد.

وتابع أن الإغلاق المؤقت لحدودنا الوطنية هو أحد المؤشرات على التحرك الاستراتيجي الوطني لفحص الشحنات غير المشروعة عبر الحدود وتجارة الأسلحة النارية.