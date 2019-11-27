عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجامعة العربية تدعو لوضع خارطة تنفيذية لخلق منطقة خالية من الجوع

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

دعت جامعة الدول العربية إلى وضع خارطة تنفيذية لإيجاد منطقة خالية من الجوع تتفق مع تطلعات الشعوب العربية، في إطار تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة 2030.



جاء ذلك في كلمة الوزير مفوض ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالجامعة العربية أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الثالث للجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية والتي انطلقت أعمالها اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة السودان ومشاركة ممثلي الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والعربية المعنية بالتنمية المستدامة والقضاء على الجوع.

واستعرضت "العجيزي" جهود جامعة الدول العربية من خلال عمل اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية، بمشاركة عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين خاصة منظمة الزراعة والاغذية (الفاو) وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية فضلا عن مؤسسات العمل العربي المشترك المعنية.

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وأضافت أن هذا التعاون أثمر التوصل إلى مصفوفة موحدة من برامج وأنشطة ومشاريع تدعم الدول العربية في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة 2030 والمعنى بالقضاء على الجوع.

وأشارت إلى أن هذه المصفوفة الموحدة تمت مناقشتها خلال اجتماع استضافته العاصمة الأردنية عمان" الشهر الماضي خصص لوضع مبادرة للقضاء على الجوع في المنطقة العربية.

وأكدت "العجيزي" حرص الجامعة على ترسيخ التعاون مع الشركاء الدوليين خاصة " الفاو" لدعم اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع في إطار التعاون الفني المبرم بين المنظمتين والعمل على إعداد "مبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية " في إطار مجموعات العمل المنبثقة عن الجامعة العربية والفاو.

وأشارت إلى رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات النسخة الثالثة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي عقد خلال شهر نوفمبر الجاري، مؤكدة أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة يعتبر أكبر منصة حوار إقليمية لمناقشة جميع قضايا التنمية المستدامة ومنها القضاء على الجوع.

ونوهت "العجيزي" إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة للجامعة العربية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والتي تهدف إلى وضع وتفعيل سياسات استراتيجية مشتركة لخدمة أهداف التنمية المستدامة 2030 والأمن الغذائي بما يخدم الهدف الثاني من الاستراتيجية المعني بالقضاء على الجوع.