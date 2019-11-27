الاتحاد العمالي العام: الاضراب الذي دعت اليه الهيئات الاقتصادية يساهم بضرب الاقتصاد الوطني

اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة حسن فقيه أن "الاضراب الذي دعت اليه الهيئات الاقتصادية وقطع الطرق امام المواطنين وما سبق من اقفال للمصارف والمؤسسات العامة والمدارس الرسمية والخاصة يساهم بضرب الاقتصاد الوطني"، مشيرا الى ان "دخول الصناعيين في الاضراب يضرب الصناعة الوطنية".
ولفت فقيه الى "الشح المتزايد في المواد الاستهلاكية وارتفاع الاسعار بما يزيد عن 30 بالمئة دون تحرك اجهزة الرقابة المعنية"، معتبرا ان "استقالة الحكومة لا تعني ان تستقيل من واجباتها الأساسية تجاه المواطن بل عليها تحمل مسؤولياتها تجاه الأزمة التي سببتها هي والحكومات السابقة".
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