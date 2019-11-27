لفت وزير الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "إنني جئت لاحضر ​اللجان المشتركة​ ب​مجلس النواب​ لاقرار قوانين ​الفساد​، للأسف نقاش عام من دون اي مقاربة لمضمونهم، صدقوني ان واحدة من مشاكل البلد الاساسية هي الانتاجية، صفر شغل وحكي بدله، على كل حال نحنا بكرا سنقدّم قانون جديد افعَل واسرع بيفضح كلّ شي لمحاربة الفساد.لنشوف مين بيمشي فيه".

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كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: شاركت بجلسة للجان المشتركة لاقرار قوانين الفساد ولكن صفر شغل وللاسف واحدة من مشاكلنا الاساسية هي الانتاجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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