مصادر "النشرة": الاستشارات قد تتأجل لاستكمال المشاورات والترتيبات اللوجيستية

أشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" إلى أن "الاتفاق حول اسم الرئيس المكلف ​تشكيل الحكومة​ إضافة إلى ​الاتصالات​ من أجل تحديد موعد الاستشارات كلها أمور قد تؤدي إلى تأجيل تحديد موعد الاستشارات ما بين 24 و48 ساعة لاستكمال المشاورات والترتيبات اللوجيستية، لافتة إلى أن التجربة علمتنا في الاسبوعين الأخيرين أن هناك أسماء وضعت وتم حرقها.

واضافت "كان هناك تفاهم مع ​الحريري​ على أن الشخصية البديلة عنه ستكون بالتشاور معه، مشددة مشددة على أن الصيغة التي عمل عليها مع الحريري قبل أعلان مواقفه هي حكومة من 4 وزراء سياسيين وبين 14أو 16 تكنوقراط والحراك، معتبرة أن الخلاف قائم حول اذا ما كانوا تكنوقراط فقط أم تكنوقراط تسميهم الأحزاب".

وحول التحركات على الارض، شددت المصادر على ان ​الرئيس ميشال عون​ تابع الموضوع واتخذ الإجراءات لمنع تكرار هذه الامور، لافتة إلى أن الرئيس عون طلب عدم السماح بالتعدي على الممتلكات والأشخاص ويفترض أن تتخذ إجراءات اليوم و​تدابير أمنية​ إضافية لمنع تكرار مثل هذه الامور.

وأكدت المصادر أن بالنسبة للرئيس عون المطالب المعيشية أولوية ولكن ​الأمن​ قبل كل شيء.

