دخول شبان الى مركز شركة الفا في الشيفروليه

اقدم عدد من الشبان على الدخول الى مركز الفا في منطقة الشيفروليه، وقد عبر هؤلاء عن "استيائهم من الهدر الموجود في الشركة".
وطالبوا "المسؤولين عن الشركة بتشريج الخط المدفوع سلفا بشكل سنوي كما في كل دول العالم وليس بشكل شهري كما يحصل الآن".
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