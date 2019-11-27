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دخول شبان الى مركز شركة الفا في الشيفروليه

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اقدم عدد من الشبان على الدخول الى مركز الفا في منطقة الشيفروليه، وقد عبر هؤلاء عن "استيائهم من الهدر الموجود في الشركة".

وطالبوا "المسؤولين عن الشركة بتشريج الخط المدفوع سلفا بشكل سنوي كما في كل دول ​العالم​ وليس بشكل شهري كما يحصل الآن".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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