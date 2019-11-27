الجيش: إصابة عسكريين وتوقيف 16 شخصا على خلفية الحوادث التي شهدتها عدة مناطق أمس

أعلنت ​قيادة الجيش​ أن "وحدات الجيش أوقفت 16 شخصاً على خلفية الحوادث التي شهدتها عدة مناطق لبنانية الليلة الماضية"، مشيرة الى انه "في ​طرابلس​ تمّ التعرض للممتلكات العامة وعدد من ​المصارف​ وأحد المباني الحزبية، و​إلقاء قنبلة​ يدوية لم تنفجر وقنابل ​مولوتوف​ باتجاه العسكريين، ورشقهم بالحجارة، ما أدّى إلى إصابة ثلاثة وثلاثين عسكرياً. كما تمت مصادرة عدد من الدراجات النارية التي تركها أصحابها ولاذوا بالفرار،وعلى طريق صيدا القديمة بين منطقتي ​الشياح​ و​عين الرمانة​ وأثناء إعادة فرض ​الأمن​ والهدوء في المنطقة، أصيب عشرة عسكريين جرّاء التراشق بالحجارة بين عدد من الأشخاص".

واكد الجيش في بيانه ان "في ​بكفيا​، وأثناء قيام وحدات الجيش بإعادة فتح الطريق، أصيب ثمانية عسكريين جرّاء التراشق بالحجارة بين الأهالي و​مواكب​ سيّارة، والتدافع الذي حصل بعد ذلك.وقد تمكنت وحدات الجيش من إعادة الوضع إلى طبيعته في مختلف المناطق. وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص".