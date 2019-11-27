الجيش: إصابة عسكريين وتوقيف 16 شخصا على خلفية الحوادث التي شهدتها عدة مناطق أمس

أعلنت قيادة الجيش أن "وحدات الجيش أوقفت 16 شخصاً على خلفية الحوادث التي شهدتها عدة مناطق لبنانية الليلة الماضية"، مشيرة الى انه "في طرابلس تمّ التعرض للممتلكات العامة وعدد من المصارف وأحد المباني الحزبية، وإلقاء قنبلة يدوية لم تنفجر وقنابل مولوتوف باتجاه العسكريين، ورشقهم بالحجارة، ما أدّى إلى إصابة ثلاثة وثلاثين عسكرياً. كما تمت مصادرة عدد من الدراجات النارية التي تركها أصحابها ولاذوا بالفرار،وعلى طريق صيدا القديمة بين منطقتي الشياح وعين الرمانة وأثناء إعادة فرض الأمن والهدوء في المنطقة، أصيب عشرة عسكريين جرّاء التراشق بالحجارة بين عدد من الأشخاص".
واكد الجيش في بيانه ان "في بكفيا، وأثناء قيام وحدات الجيش بإعادة فتح الطريق، أصيب ثمانية عسكريين جرّاء التراشق بالحجارة بين الأهالي ومواكب سيّارة، والتدافع الذي حصل بعد ذلك.وقد تمكنت وحدات الجيش من إعادة الوضع إلى طبيعته في مختلف المناطق. وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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