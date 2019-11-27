محتجون قطعوا مستديرة ببنين العبدة والطريق الدولية لبعض الوقت

اقدم محتجون في ساحة الاعتصام عند مستديرة ​ببنين​ - ​العبدة​ على قطع كل الطرق المؤدية الى المستديرة، بما في ذلك الطريق الدولية ​المنية​ - العبدة - ​العبودية​ لبعض الوقت، وذلك احتجاجا على ما حصل مع ​المحتجين​ في ​دائرة الاوقاف الاسلامية​ في حلبا.

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