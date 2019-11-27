الرئيس عون: نعمل على معالجة الاوضاع على مختلف المستويات

استقبل ​الرئيس ميشال عون​ عميد السلك الدبلوماسي في ​لبنان​ ​السفير البابوي​ المونسنيور جوزف سبيتري واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع الراهنة ومستجداتها. ونقل المونسنيور سبيتري دعم ​الكرسي الرسولي​ للجهود المبذولة لمعالجة المشاكل الراهنة، والتضامن الذي يبديه الاب الاقدس ​البابا فرنسيس​ تجاه اللبنانيين، لاسيما اولئك الذين يعانون من ظروف اقتصادية قاسية.

واعرب المونسنيور سبيتري عن امل الكرسي الرسولي بالاسراع في تشكيل ​حكومة​ تنصرف الى الاهتمام بالاوضاع في البلاد لاسيما منها ​الوضع الاقتصادي​ ورعاية المواطنين وخصوصا منهم ذوي الدخل المحدود، ومشجعا على استمرار الحوار بحثا عن حلول مرضية.

وشكر الرئيس عون السفير البابوي على الاهتمام الذي يبديه ​الفاتيكان​ بالاوضاع الراهنة في لبنان، مؤكدا العمل على معالجتها على مختلف المستويات.

كما استقبل ​رئيس الجمهورية​ الوزير السابق ​كريم بقرادوني​ واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة.

Advertisements

وتلقى الرئيس عون المزيد من برقيات التهنئة ب​عيد الاستقلال​، ابرزها من العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

كما ابرق مهنئاً، الرئيس السوري بشار الاسد وجاء في برقيته: "انه لمن دواعي سروري ولبنان الشقيق يحيي ذكرى عيد الاستقلال، ان اتقدم اليكم، ومن خلالكم الى الشعب اللبناني، بأحر التهاني القلبية، واطيب التمنيات بأن يبقى لبنان دائماً ينعم بالخير والامان وان يحقق الشعب اللبناني ما يصبو اليه من تقدم وازدهار ورخاء.

وابرق مهنئاً ايضاً كل من الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، ورئيسة سنغافورة حليمة يعقوب، ورئيس جمهورية الغابون علي بونغو اونديمبا.