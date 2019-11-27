النشرة: شاب اوصد ابواب احد المصارف في الغازية بعد رفضه صرف شيك بالدولار

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان الشاب (ش ،ف) من بلدة عنقون الجنوبية اقدم على حجز موظفي "​جمال ترست بنك​" فرع ​الغازية​ عبر وصد الابواب بالسلاسل المعدنية.

وفي التفاصيل فقد رفض المصرف صرف شيك ب​الدولار​ وابدى استعداده بصرفه ب​الليرة اللبنانية​ ما ادى الى موجة غضب عمد بعدها الشاب الى اقفال باب المصرف.

وعلى الاثر، حضرت ​القوى الأمنية​ الى المكان واعيد فتح الابواب وانتقل الشاب الى الفرع الاساسي للمصرف لحل الموضوع.