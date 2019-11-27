افاد مراسل النشرة في صيدا ان الشاب (ش ،ف) من بلدة عنقون الجنوبية اقدم على حجز موظفي "جمال ترست بنك" فرع الغازية عبر وصد الابواب بالسلاسل المعدنية.
وفي التفاصيل فقد رفض المصرف صرف شيك بالدولار وابدى استعداده بصرفه بالليرة اللبنانية ما ادى الى موجة غضب عمد بعدها الشاب الى اقفال باب المصرف.
وعلى الاثر، حضرت القوى الأمنية الى المكان واعيد فتح الابواب وانتقل الشاب الى الفرع الاساسي للمصرف لحل الموضوع.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: شاب اوصد ابواب احد المصارف في الغازية بعد رفضه صرف شيك بالدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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