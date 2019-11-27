الفرزلي: تشكيل لجنة فرعية لاقرار قوانين استرداد الاموال المنهوبة والسرية المصرفية خلال شهر

اعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ان "اللجان النيابية المشتركة قررت تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان لاقرار خلال مهلة شهر قوانين استرداد الاموال المنهوبة و​السرية المصرفية​"، مشيرا الى ان "اللجنة تضم النواب: سمير الجسر، بلال عبد الله، علي فياض، جورج عقيص، نقولا نحاس، بولا يعقوبيان وميشال معوض".

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