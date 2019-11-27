الشيخ الخطيب حذر من انفلات الشارع وخروج الامور عن السيطرة

حذر نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ علي الخطيب من "انفلات الشارع وخروج الامور عن السيطرة مما يدفع بوطننا الى الانزلاق في الفوضى، فما شهدناه بالامس من اضطرابات وفوضى متنقلة يبعث على التشاؤم والقلق وينذر بعواقب وخيمة لا تنفع معها الحلول الجزئية"، مطالباً القوى السياسية بـ"تدارك الامور ولجم التدهور الحاصل وعدم السماح لعناصر الفتنة بالتسلل الى مناطقنا وساحتنا والمبادرة الى تشكيل ​حكومة​ انقاذية تجتث عناصر الفتنة في مهدها وتلجم التدهور الاقتصادي وتستجيب لمطالب ال​لبنان​يين المحقة في الاستقرار المعيشي والامن الاجتماعي".

وشدد على "ضرورة الاتعاظ مما جرى حولنا من اضطربات ومشاكل ادت الى حروب ونزاعات ادت الى الخراب والدمار، الامر الذي يستدعي وعي الاخطار المحدقة والعمل على تحصين البلد بوجه المتربصين به شراً، ولاسيما ان العدو الصهيوني وحلفاءه يستهدفون لبنان في امنه واستقراره"، منوهاً بـ"تحرك ​الجيش​ لفتح الطرقات وازالة العوائق ومعالجة الاشكالات في المناطق".

ودعا اللبنانيين الى "التعاون مع الجيش ونبذ الخلافات الطائفية و الاثارات المذهبية والتضامن في ما بينهم لاخراج لبنان من الازمات، فلبنان يحتاج الى المزيد من التضامن الوطني وتحكيم لغة العقل والابتعاد عن الارتجال والانفعال في مقاربة القضايا الوطنية".