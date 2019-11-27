كنعان: نضع ما حصل بالأمس في بكفيا برسم الحراك

أكد النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "اننا نضع ما حصل بالأمس في ​بكفيا​ برسم الحراك واسوأ ما فيه الازدواجية المدوية التي تعامل بها من ادعى ان موكباً سلمياً من نساء ورجال وشبان عُزّل يشكل مروره في منطقة معينة استفزازاً له ولحزبه يجيز ضرب هؤلاء بالحجارة وتحطيم سياراتهم والاعتداء على ​الجيش​ ليعود ويطالب بالسلمية".

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