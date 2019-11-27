رئيس الحكومة العراقية: نحن في حالة دفاع عن النظام

علق رئيس الحكومة ​العراق​ية ​عادل عبد المهدي​ على وقوع ضحايا في ​الاحتجاجات​ التي يشهدها العراق، مشيراً إلى أن "​بغداد​ في حالة دفاع عن النظام"، موضحاً أن "​الدولة​ حتى الآن في حالة دفاع، وأن ما يجري في العراق فتنة كبيرة".

ولفت إلى "إننا نقر بوقوع أخطاء في ملف حقوق الإنسان، لكن هناك اعتداء وقع على النظام وواجبنا حمايته"، مشيراً إلى أن "الدولة لا يمكن أن تقف مكتوفة أمام ما يحدث من ​حالات​ اعتداء وإلا سينهار النظام"، مبينا أن "الدولة تواجه ضغطا شديدا وواجبنا هو حماية النظام العام والمواطنين على حد سواء".

وأكد "مصممون على أن يفرض القانون نفسه، وأن يأخذ مجراه ضد التظاهر غير السلمي"، مشيرا إلى أن "​مفوضية حقوق الإنسان العراقية​ في ​الأمم المتحدة​ سلمت حكومته تقريرا عن الأحداث التي رافقت ​التظاهرات​".